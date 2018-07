Governo cria comitê para assentamentos O governo israelense aprovou ontem a criação do Comitê Ministerial sobre Assuntos dos Assentamentos, que será presidido pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e tratará de questões ligadas às colônias judaicas na Cisjordânia. O comitê será formado por dez ministros e terá autoridade para formular a política do Executivo. Analistas locais interpretaram a criação do comitê como uma compensação de Netanyahu à ala mais à direita de seu governo, próxima dos colonos judeus, que pedia a medida.