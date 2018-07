Governo cubano culpa motorista matorte de Payá As autoridades cubanas culparam o motorista por um acidente de carro no último final de semana que matou o dissidente Oswaldo Payá. A nota oficial lida no noticiário da tarde e enviada simultaneamente por e-mail para jornalistas estrangeiros diz que o espanhol Angel Carromero dirigia acima do limite de velocidade e freou bruscamente quando o carro entrou em um trecho de obras, perdendo o controle do veículo.