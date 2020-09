Governo da Alemanha confirma que opositor de Putin foi envenenado

BERLIM - O governo alemão confirmou nesta quarta-feira, 2, que o líder da oposição russa, Alexei Navalni, em tratamento na Alemanha, foi envenenado com um agente químico tóxico da classe Novichok.

A Alemanha condenou o ataque e exigiu uma explicação urgente da Rússia sobre o envenenamento do crítico mais proeminente do Kremlin. Navalni, de 44 anos, continua em estado grave, embora os sintomas de seu envenenamento estão diminuindo.

Leia Também Chá, a bebida usada por mais de um século para envenenamentos na Rússia

Testes toxicológicos realizados por um laboratório do Exército alemão revelaram a "indubitável presença de um agente químico nervoso do grupo Novichok”. Novichok é um grupo de agentes nervosos de nível militar desenvolvido pela União Soviética no final da Guerra Fria. Especialistas dizem que foi fabricado apenas na Rússia.

Um agente químico da mesma família foi usado para envenenar Sergei Skripal, um ex-espião soviético, e sua filha em um ataque de 2018 no Reino Unido. A ação também foi atribuída pelas nações ocidentais aos russos.

Navalni foi transferido da Rússia para a Alemanha em 22 de agosto após ter desmaiado durante um vôo da Sibéria para Moscou. O ativista anticorrupção se sentiu muito mal a bordo de um avião após tomar um chá no aeroporto e teve de fazer um pouso de emergência em Omsk, na Sibéria, onde foi hospitalizado.

De acordo com aliados, os médicos locais pareciam dispostos a cooperar com sua transferência para o exterior, mas agentes de segurança invadiram o hospital e os médicos negaram permissão para ele sair.

Somente após repercussão internacional e expressões de preocupação da chanceler alemã Angela Merkel e do presidente francês Emmanuel Macron foi que Navalni finalmente recebeu permissão para ser transferido para a Alemanha.

Navalni é um dos maiores críticos do Vladimir Putin e é conhecido por seus vídeos no YouTube expondo corrupção e suborno por políticos, burocratas e oligarcas russos. O opositor tem sido uma pedra no sapato do Kremlin há mais de uma década, expondo o que diz ser uma corrupção de alto nível e mobilizando multidões de jovens manifestantes.

Leonid Volkov, assessor de Navalni, escreveu no Twitter que o uso de Novichok foi como deixar uma assinatura do presidente russo no crime. O Kremlin rejeitou categoricamente qualquer sugestão de que Putin ou o estado russo pudessem estar envolvidos no acidente. / The New York Times, The Washington Post, AP e Reuters