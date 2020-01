Governo da Austrália usa helicópteros para alimentar animais 'ilhados' por incêndios florestais

Milhares de quilos de batata-doce e cenoura caíram do céu sobre Nova Gales do Sul na semana passada, em um esforço para alimentar espécies ameaçadas, como o wallaby-de-cauda-de-rabo, cujas fontes de alimentos foram destruídas na histórica temporada de incêndios na Austrália.

O esforço auxiliado por helicóptero foi a maior entrega de comida já realizada para cangurus em extinção, disse o ministro do Meio Ambiente da Nova Gales do Sul, Matt Kean, em comunicado no último domingo, 12. A ação foi registrada em vídeo e transmitida em emissoras internacionais.

"Os cangurus geralmente sobrevivem ao fogo em si, mas ficam presos com alimentos naturais limitados à medida que o fogo destrói a vegetação em torno de seu habitat rochoso", disse Kean. "Eles já estavam sob estresse devido à seca em curso, tornando a sobrevivência desafiadora para os animais sem assistência".

A ajuda para o canguru-de-cauda-roxa é o mais recente esforço de autoridades e conservacionistas australianos para salvar o que puderem em um dos habitats de biodiversidade mais diversos – e agora devastados – do mundo. Estima-se que 1 bilhão de animais foram perdidos nos incêndios, pois os cientistas alertam que espécies de mamíferos, aves, insetos, fungos e plantas podem ter sido destruídas antes mesmo de serem descobertas.

Mesmo os animais que sobrevivem aos incêndios ainda estão em risco. Se seu habitat se foi, "não importa", disse Manu Saunders, pesquisador e ecologista de insetos da Universidade da Nova Inglaterra em Armidale, ao The Washintgon Post. "Eles vão morrer de qualquer maneira."

Em meio a cenas que os trabalhadores humanitários descreveram como "apocalípticas", as paisagens queimadas estão cheias de carcaças de animais. O prejuízo que os incêndios causaram na vida selvagem da Austrália permanece desconhecido. A crise, no entanto, levou o primeiro-ministro Scott Morrison a mudar levemente a abordagem de seu governo à política climática, já que os incêndios mataram 27 pessoas e queimaram milhões de acres de terra, uma área equivalente ao tamanho da Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

Em uma entrevista para a Australian Broadcasting Company, Morrison reconheceu o impacto da mudança climática nos incêndios florestais, que exacerbaram os verões quentes e secos do país que levam às condições de pederneira.

"A mudança climática é política do governo – obviamente impactou as estações de verão mais longas, quentes e secas. Esse é o conselho que recebemos. Isso não é contestado. Essa é a posição do governo, está bem. Que não haja disputa sobre isso; esse é o ponto", disse Morrison.

Morrison, no entanto, parou de pedir cortes significativos nas emissões de carbono ou tomar medidas que, segundo alguns, poderiam ter um impacto econômico negativo no setor de energia do país. Ele tentou distanciar a posição cética do governo sobre a mudança climática e pró-carvão mantida pela coalizão de centro-direita de seu Partido Liberal e por membros de seu próprio gabinete. Seu vice-primeiro ministro, Michael McCormack, disse em novembro que as únicas pessoas que ligavam os incêndios às mudanças climáticas eram "lunáticos delirantes do centro da cidade".

O primeiro-ministro procurou defender o manuseio do governo quanto à preparação para a temporada de incêndios florestais, afastando as preocupações de que ele não tomou iniciativa suficiente, considerando os terríveis avisos dos chefes de bombeiros locais e do Interior, a agência federal que lida com desastres e preparação para emergências. Essa seria uma temporada de incêndio sem precedentes.

Em uma entrevista coletiva mais tarde naquele dia, Morrison disse sobre as emissões de carbono da Austrália que "o governo estabeleceu suas metas, e vamos procurar atingi-las", embora ele tenha enfatizado em sua entrevista à ABC que não queria comprometer os empregos no setor de carvão ou procurar aumentar as taxas de energia para os consumidores.

O primeiro-ministro disse que iria pedir uma comissão real – um inquérito de alto nível do governo – contra os incêndios.

Morrison reconheceu suas primeiras reações desdenhosas aos incêndios. Ele foi amplamente criticado por tirar férias para o Havaí em dezembro, quando os incêndios começaram em casa, e admitiu à ABC que foi um erro.

"Em retrospectiva, eu não teria feito essa viagem sabendo o que sei agora", disse ele. /WP