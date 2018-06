Governo da Colômbia e Farc iniciam negociações de paz

"Chegamos a um acordo para a instalação pública de uma mesa de negociação", disse o enviado cubano Abel Garcia ao ler um comunicado conjunto das partes envolvidas, que em silêncio escutaram o anúncio.

Em seguida, o negociador chefe do governo colombiano, o ex-vice-presidente Humberto de la Calle, fez uma breve declaração. Depois dele falou o comandante Iván Márquez, um dos seis membros do "secretariado", a liderança máxima das Farc.

De la Calle afirmou que sabe das dificuldades mas que está disposta a trabalhar. Márquez, por sua vez, disse que os rebeldes chegam para as conversas "com um ramo de oliveira nas mãos". Os dois lados afirmaram que o diálogo sobre temas concretos começará em 15 de novembro, em Havana, e que o primeiro ponto a ser discutido será o desenvolvimento agrícola. As informações são da Associated Press.