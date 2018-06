Governo da Colômbia investiga sequestro de militar em área rural

BOGOTÁ - Um soldado colombiano foi sequestrado em uma região rural do município de San Vicente del Caguán, no sul da Colômbia, aparentemente pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), informaram na quinta-feira fontes militares.

O sequestro foi cometido "em fatos que são matéria de investigação" por supostos membros do Bloco Sul das Farc, guerrilha que há três anos negocia a paz com o governo e mantém, desde 20 de julho, um cessar-fogo unilateral, segundo um comunicado do Exército colombiano.

O soldado, identificado como Jesús Rojas Delgado foi sequestrado quando se encontrava de folga, um crime que foi denunciado por seu pai à Procuradoria Geral da Colômbia.

O sequestro aconteceu na aldeia de Las Damas, na zona rural de San Vicente del Caguán, para onde Rojas se dirigia, acrescentou a informação. As autoridades militares e regionais ativaram os "protocolos de busca urgentes" para determinar a veracidade dos fatos.

O cessar-fogo unilateral das Farc foi respondido pelo presidente colombiano, Juan Manuel Santos, com o fim dos bombardeios contra acampamentos da guerrilha.

Com a redução dos enfrentamentos, a violência na Colômbia relacionada com o conflito armado também caiu para seu nível mais baixo em 40 anos, segundo relatórios do Centro de Recursos para a Análise de Conflitos. / EFE