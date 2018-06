Governo da Espanha revelará plano bilionário de estímulo

De acordo com Rajoy, os detalhes do pacote serão anunciados após uma reunião do gabinete de governo, na próxima sexta-feira. O premiê apontou que a Espanha tem criado empregos nos últimos dois trimestres, mais ainda tem uma taxa de desemprego muito elevada, de quase 26%. De qualquer forma, o pacote sinaliza que o país está mesmo saindo da crise. Na semana passada, a Standard & Poor''s se tornou a terceira grande agência de rating a elevar a nota soberana espanhola. Fonte: Dow Jones Newswires.