Governo da França começa a distribuir anticoncepcionais para jovens entre 18 e 25 anos

PARIS - O governo francês começa neste sábado, 1.º, a distribuir gratuitamente anticoncepcionais para jovens de 18 a 25 anos. Pelo menos 3 milhões de mulheres podem ser atendidas pelo programa. O ministro da Saúde francês, Olivier Véran, anunciou a medida em setembro, destacando que a contracepção estava "em retrocesso" entre as jovens e destacou que "o primeiro motivo" era a "renúncia por razões financeiras".

A porta-voz da associação feminista francesa Avant Toutes (Avante Todas), Louise Delavier, defendeu a medida. "Entre os 18 e os 25 anos, as mulheres são muito vulneráveis, pois perdem muitos direitos em comparação a quando eram menores de idade e são muito frágeis economicamente", explicou ela. A contracepção para menores de idade já é gratuita na França.

Segundo o ministro da Saúde, as jovens terão acesso gratuito a uma consulta por ano com um médico ou parteira, a exames biológicos correspondentes e a anticoncepcionais (pílulas, implantes, dispositivos intrauterinos, diafragmas e a anticoncepção hormonal de emergência).

A classificação do Fórum Parlamentar Europeu para os Direitos Sexuais e Reprodutivos (EPF) - que avalia "o acesso a uma contracepção moderna, eficaz e acessível" no continente - coloca a França no segundo lugar de seu Atlas da anticoncepção 2020 (atrás da Bélgica). A Polônia continua sendo o país europeu pior colocado.

"Embora quase 60% das mulheres europeias em idade fértil usem algum tipo de anticoncepção, 35% das gestações na Europa são consideradas não planejadas", destaca o Fórum. /AFP