Governo da França nomeia dois novos ministros

Sapin é um dos aliados mais próximos de Hollande e vai enfrentar uma tarefa complicada de retirar do papel reformas chaves que estimulem o mercado de trabalho francês. O setor é considerado um elemento essencial para melhorar a avaliação do atual governo.

Além de Sapin, o presidente francês nomeou Arnaud Montebourg como novo ministro da Economia. Ele é defensor de um menor protecionismo da economia francesa e de um euro mais desvalorizado, o que ajudaria na recuperação da indústria do país.

No começo da semana, Hollande já havia anunciado a troca do primeiro-ministro Jean-Marc Ayrault por Manuel Valls, ex-ministro do interior. Fonte: Market News International