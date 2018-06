Governo da Irlanda eleva previsões econômicas

As novas projeções preparadas para a União Europeia incluem a previsão de crescimento de 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, ante expansão de 2,0% prevista em outubro. Para 2015 e 2016 as previsões são de crescimento de 2,7% e 3,0%, respectivamente.

As previsões são encaminhadas à UE, que então avaliará se a Irlanda está a caminho de cumprir suas metas fiscais. O país precisa que sua economia cresça em ritmo significativo nos próximos anos para a redução dos altos níveis de dívida - um legado da crise bancária que deixou o país próximo da falência há seis anos.

O forte crescimento também significaria a possibilidade de impor menos medidas de austeridade para reduzir o déficit orçamentário para menos de 3% do PIB até 2015. Fonte: Dow Jones Newswires.