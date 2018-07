Governo da Itália propõe corte de 5 bilhões de euros Entre as medidas de austeridade que o primeiro-ministro da Itália, Mario Monti, apresenta ao seu gabinete de ministros neste domingo, está um corte de 5 bilhões de euros nos repasses do governo italiano às províncias, regiões e municípios, informou a agência Ansa, ao citar o ministro para as Relações com o Parlamento, Piero Giarda. Segundo ele, 1,4 bilhão de euros será cortado às prefeituras e 500 milhões de euros, às províncias. O objetivo das medidas é reduzir o déficit do governo em 24 bilhões de euros em 2012. As informações são da agência Ansa.