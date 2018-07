Governo da Líbia captura QG rebelde em reduto pró-Khadafi

O governo interino d Líbia capturou uma área considerada estratégica na cidade de Sirte - a cidade natal do líder líbio deposto Muamar Khadafi e um dos últimos focos de resistência do antigo regime.

Os combatentes ligados ao Conselho Nacional de Transição da Líbia tomaram a área universitária de Sirte, que vinha servindo como QG das forças leais a Khadafi.

As tropas governistas estão travando combates para assumir o comando do centro de conferências Ouagadougou, outro terreno dominado pela milícia pró-Khadafi.

Os combates pelo controle de Sirte tiveram início na sexta-feira e o governo vem qualificando a recente ofensiva como a batalha final pelo controle da cidade.

Os representantes do Conselho Nacional de Transição afirmam que assim que Sirte for dominada, eles irão declarar oficialmente que a Líbia está liberada, mesmo que o coronel Khadafi continue foragido.

O paradeiro do líder líbio ainda é desconhecido, mas acredita-se que ele não estaria refugiado em sua cidade natal.

Mensagem

Na quinta-feira, foi divulgada uma mensagem de áudio de Khadafi na qual ele conclama os líbios a irem às ruas ''aos milhões'' para resistir aos líderes provisórios do país.

Os soldados governistas foram surpreendidos pela forte resistência dos milicianos ligados ao regime deposto, quando deram início à ofensiva sobre Sirte.

Os rebeldes reagiram aos ataques com tiros de canhões e pesados tiroteios.

No domingo à tarde, combatentes do regime interino disseram ter capturado o princial hospital de Sirte.

Segundo a agência de notícias Associated Press, o hospital teve o fornecimento de água e eletricidade cortados e só conta com estudantes de medicina e enfermeiras atuando no local.

Diversos supostos militantes khadafistas foram tomados como prisioneiros.

Milhares de civis deixaram Sirte nas últimas semanas, mas ainda há milhares presos na cidade, em meio ao conflito. Muitos dos moradores que permanceram no reduto pró-Khadafi temem sofrer a retaliação das tropas pró-governo interino.

Forças pró-Khadafi ainda controlam o enclave de Bani Walid, situado numa área do deserto e considerado de menor importância, uma vez que não conduz a quaisquer rotas de saída do país. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.