Manifestantes usaram pilhas de sacos de areia para bloquear todas as ruas que servem de caminho para o porto. O protesto exigiu eleições antecipadas para a presidência e para o parlamento, além do aumento da segurança no Leste rebelde do país.

O governo classificou as ações dos manifestantes como "inaceitáveis" e disse que os petroleiros em Zawiya estavam prontos para serem descarregados. Fonte: Associated Press.