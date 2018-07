Governo da Líbia não confirma captura de filho de Kadafi As forças ligadas ao novo governo da Líbia capturaram alguns combatentes leais a Mutassim Kadafi, um dos filhos do ex-governante do país, Muamar Kadafi, mas não há informações sobre se Mutassim teria sido detido também, de acordo com Jalal el-Gallal, porta-voz do Conselho Nacional de Transição líbio em Benghazi.