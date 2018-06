Governo da Síria aprova missão da ONU em Alepo

Conforme a SANA, a decisão foi tomada após negociações entre o ministro do Exterior, Walid al-Moallem, e o enviado da ONU, Staffan de Mistura, realizadas em Damasco. No entanto, não foi informada a data de início dos trabalhos em Alepo.

O enviado da ONU, De Mistura, tenta implementar um "congelamento" dos confrontos na cidade. Segundo ele, uma trégua local seria o primeiro passo para reduzir as hostilidades entre as tropas do governo e as forças opositoras.

O governo sírio, por sua vez, se comprometeu a suspender ataques aéreos em Alepo por seis semanas. Ainda é necessário o suporte das forças oposicionistas para que o plano da ONU seja realizado. Fonte: Associated Press.