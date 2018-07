Governo da Síria reconhece Estado palestino

"A Síria reconhece o Estado palestino nas fronteiras de 4 de junho de 1967 e em Jerusalém Oriental como sua capital, tendo por base a preservação dos direitos legítimos dos palestinos", diz um comunicado da chancelaria síria. O país "vai tratar o escritório da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) em Damasco como um embaixada a partir da publicação deste comunicado".

O projeto palestino de pedir o reconhecimento do Estado palestino durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em setembro, quando vai acontecer a reunião do órgão, sofre oposição de Israel, que afirma que o progresso das negociações só pode ser alcançado por meio de tratativa de paz. O pedido palestino para afiliação à ONU será submetido à Liga Árabe, disse na última quinta-feira no Catar o líder da organização Nabil Al-Arabi. As informações são da Dow Jones.