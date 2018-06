Governo da Ucrânia e oposição fecham acordo preliminar

"Os negociadores concordaram em assinar um acordo para resolver a crise", informou um comunicado no site da presidência.

As negociações terminaram às 2h20 (de Brasília), escreveu o ministro de Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, em sua página no Twitter. Ele e os seus homólogos da França e da Alemanha se reuniram duas vezes com o presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, em um esforço para convencê-lo a convocar eleições presidenciais e parlamentares antecipadas.

As negociações começaram após ações de violência deixarem dezenas de mortos e feridos no centro de Kiev. Segundo o governo ucraniano, o número de mortos subiu para 75 nesta semana, enquanto a oposição afirma que o conflito já ultrapassou a barreira dos 100 mortos. Fonte: Dow Jones Newswires.