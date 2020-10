Governo das Filipinas ordena o retorno de embaixadora no Brasil que agrediu empregada doméstica

BRASÍLIA - O governo das Filipinas determinou o imediato retorno da embaixadora do país no Brasil, Marichu Mauro, após a diplomata ser flagrada cometendo agressões contra uma empregada doméstica compatriota na residência diplomática, em Brasília.

A informação foi publicada pelo chefe da diplomacia filipina, Teddy Locsin Jr, no Twitter. "A embaixadora das Filipinas no Brasil foi chamada de volta imediatamente para explicar os maus-tratos à sua equipe de serviço", escreveu.

@DFAPHL @ANCALERTS @gmanews @cnnphilippines @BusinessMirror The Philippine Ambassador to Brazil has been recalled effective immediately to explain the maltreatment of her service staff. — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) October 26, 2020

As agressões foram flagradas por câmeras de segurança e as imagens foram divulgadas pelo programa Fantástico, da TV Globo, no domingo, 25. De acordo com relatos feitos ao programa por funcionários com acesso às gravações, a violência era frequente.

O rito de apresentação das credenciais de Marichu Mauro ao presidente do Brasil ocorreu em 25 de abril de 2018, quando Michel Temer era o ocupante do Palácio do Planalto. Como embaixadora no Brasil, ela também é responsável pelas relações das Filipinas com Colômbia, Guiana, Suriname e Venezuela.

Em um comunicado divulgado nesta segunda, o Departamento de Relações Exteriores (DFA, na sigla em inglês) das Filipinas informou que a empregada voltou ao país no dia 21 e está recebendo cuidados do governo. "O DFA garante ao público que uma investigação completa será conduzida", frisou o comunicado.