Governo de coalizão do Iêmen é empossado

A agência de notícias estatal Saba disse que o vice-presidente Abd-Rabbu Mansour Hadi, para quem Saleh transferiu o poder depois que um acordo foi intermediado pelos vizinhos do Iêmen no Golfo, presidiu a reunião do gabinete recém-empossado, que inclui membros da oposição.

O governo enfrenta uma série de desafios, incluindo combates esporádicos com membros de tribos anti-Saleh, um movimento separatista do sul, uma rebelião muçulmana xiita, no norte e uma ala regional da al-Qaeda que tem explorado a revolta para reforçar a sua posição no país pobre da península Árabe.

A Arábia Saudita, principal exportador de petróleo do mundo, tem o mesmo temor que os EUA de que mais instabilidade no Iêmen possa reforçar a ala da al-Qaeda no país - contra quem Washington tem travado uma campanha de ataques aéreos com aviões não-tripulados - em um país localizado perto das rotas marítimas do petróleo.

Na noite de sexta-feira, um soldado foi morto durante um combate entre as forças do governo e opositores de Saleh, nas ruas da capital de Sanaa, disse o Ministério da Defesa.

A violência perto de prédios do governo e da base de Sadeq al-Ahmar, um inimigo de Saleh que comanda um número significante de soldados, foi o mais recente desafio enfrentado pelo plano de transição, depois de dez meses de sangrentos protestos anti-Saleh.

No seu site, o Ministério da Defesa acusou os homens da tribo de Ahmar de lançar ataques no bairro do norte de Hasaba, com o objetivo de "sabotar os esforços de estabelecer a segurança e estabilidade na capital e em outras regiões."

A oposição, por sua vez, acusou as tropas da Guarda Republicana, que é comandada por um filho de Saleh, de quebrar uma trégua e disparar salvas de artilharia nos distritos ao norte da capital no sábado, ferindo pelo menos uma pessoa.