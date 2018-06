Governo de El Salvador suspeita que ex-presidente fugiu

O ministro de Segurança Pública do país, Ricardo Perdomo, afirmou que a suspeita é de que Flores viajou por barco ou avião e que entrou ilegalmente no Panamá. Perdomo não disse quais provas as autoridades têm para sustentar essa suspeita.

Não há um mandado de prisão para Flores, que na semana passada foi acusado por fraude de US$ 5,3 milhões durante seu governo, de 1999 a 2004. Ele também responde pelo mau gerenciamento de US$ 10 milhões que foi doado há uma década pelo governo de Taiwan. Flores nega as suspeitas. Fonte: Associated Press.