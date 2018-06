Governo de Maduro inaugura obras às vésperas de eleição e oposição protesta

Um dia depois do encerramento oficial da campanha para a eleição legislativa de amanhã na Venezuela, o governo se empenhava em anunciar inaugurações e liberações de verbas em meio a intensa troca de acusações com a oposição. Apesar do início do “período de reflexão”, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou a entrega de casas populares e prometeu uma meta de 500 mil construídas para 2016.

A coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD) acusou os chavistas de terem tentado forçar emissoras de TV privadas a transmitir um programa de entrevistas com seus candidatos no início da madrugada de quinta-feira (horário de Brasília).

A MUD exigiu que o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) investigasse casos de supostas fraudes nos transportes e instalações de urnas em mesas eleitorais em diversos pontos do país. Segundo a coalizão, no Estado de Lara, urnas e material eleitoral chegaram em maletas sem lacre – algumas delas, abertas.

A presidente do Poder Eleitoral, Tibisay Lucena, afirmou ontem que 96,6% das mesas já haviam sido instaladas com sucesso no país. Tibisay também informou que o Partido Socialista Unido da Venezuela, do presidente Maduro, conseguiu registrar 81 mil fiscais de mesa. A MUD ficará com um número pouco inferior, em cerca de 80 mil.

A vice-presidente do CNE, Sandra Oblitas, tentou esfriar ânimos. “Não há espaço para o não reconhecimento dos resultados, não há possibilidade objetiva (de fraude)”, afirmou.

Oposição e chavismo prometem levar seus militantes às ruas para “defender o resultado” ou “defender a revolução”, no caso do segundo grupo. O temor de violência após a divulgação dos resultados levou a repetidos pedidos de organizações internacionais como OEA e ONU por reconhecimento e paz após o processo.

Apesar da obstrução à observação formal das eleições – apenas uma missão de acompanhamento da União de Nações Sul-Americanas (Unasul) foi acolhida pelo CNE –, ex-presidentes que apoiam a oposição reuniram-se ontem com o secretário-geral da MUD, Jesús “Chuo” Torrealba, e divulgaram um comunicado conjunto exigindo lisura no processo eleitoral e reconhecimento do resultado pelo governo em caso de derrota chavista. Entre os ex-líderes que assinaram o documento, estão os ex-presidentes Andrés Pastrana, da Colômbia, e Luis Lacalle, do Uruguai.

“Permanece nossa preocupação pelo contexto em que se realizarão essas eleições, por exemplo, encontrando-se sob privação de liberdade ou inabilitados politicamente importantes líderes da oposição democrática”, afirmou o texto, referindo-se à prisão de opositores como Leopoldo López e Antonio Ledezma.

O ministro da Defesa do país, general Vladimir Padrino López, afirmou que o porta-aviões americano USS George Washington estará “muito perto” das águas do país no dia da votação. “Não acreditamos em coincidências”, disse. López não deu mais detalhes sobre sua preocupação, mas disse não ver “acaso” na passagem da embarcação, insinuando que os EUA pretendem influenciar de algum forma o processo.

l O ESTADO NA VENEZUELA

Um dia depois do encerramento oficial da campanha para a eleição legislativa de amanhã na Venezuela, o governo se empenhava em anunciar inaugurações e liberações de verbas em meio a intensa troca de acusações com a oposição. Apesar do início do “período de reflexão”, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou a entrega de casas populares e prometeu uma meta de 500 mil construídas para 2016.

A coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD) acusou os chavistas de terem tentado forçar emissoras de TV privadas a transmitir um programa de entrevistas com seus candidatos no início da madrugada de quinta-feira (horário de Brasília).

A MUD exigiu que o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) investigasse casos de supostas fraudes nos transportes e instalações de urnas em mesas eleitorais em diversos pontos do país. Segundo a coalizão, no Estado de Lara, urnas e material eleitoral chegaram em maletas sem lacre – algumas delas, abertas.

A presidente do Poder Eleitoral, Tibisay Lucena, afirmou ontem que 96,6% das mesas já haviam sido instaladas com sucesso no país. Tibisay também informou que o Partido Socialista Unido da Venezuela, do presidente Maduro, conseguiu registrar 81 mil fiscais de mesa. A MUD ficará com um número pouco inferior, em cerca de 80 mil.

A vice-presidente do CNE, Sandra Oblitas, tentou esfriar ânimos. “Não há espaço para o não reconhecimento dos resultados, não há possibilidade objetiva (de fraude)”, afirmou.

Oposição e chavismo prometem levar seus militantes às ruas para “defender o resultado” ou “defender a revolução”, no caso do segundo grupo. O temor de violência após a divulgação dos resultados levou a repetidos pedidos de organizações internacionais como OEA e ONU por reconhecimento e paz após o processo.

Apesar da obstrução à observação formal das eleições – apenas uma missão de acompanhamento da União de Nações Sul-Americanas (Unasul) foi acolhida pelo CNE –, ex-presidentes que apoiam a oposição reuniram-se ontem com o secretário-geral da MUD, Jesús “Chuo” Torrealba, e divulgaram um comunicado conjunto exigindo lisura no processo eleitoral e reconhecimento do resultado pelo governo em caso de derrota chavista. Entre os ex-líderes que assinaram o documento, estão os ex-presidentes Andrés Pastrana, da Colômbia, e Luis Lacalle, do Uruguai.

“Permanece nossa preocupação pelo contexto em que se realizarão essas eleições, por exemplo, encontrando-se sob privação de liberdade ou inabilitados politicamente importantes líderes da oposição democrática”, afirmou o texto, referindo-se à prisão de opositores como Leopoldo López e Antonio Ledezma.

O ministro da Defesa do país, general Vladimir Padrino López, afirmou que o porta-aviões americano USS George Washington estará “muito perto” das águas do país no dia da votação. “Não acreditamos em coincidências”, disse. López não deu mais detalhes sobre sua preocupação, mas disse não ver “acaso” na passagem da embarcação, insinuando que os EUA pretendem influenciar de algum forma o processo.

l O ESTADO NA VENEZUELA