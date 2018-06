Governo de Mali e rebeldes tuaregues assinam acordo O governo de Mali assinou nesta terça-feira um acordo com separatistas tuaregues que controlam uma província no extremo norte do país, abrindo caminho para que o exército malinês possa retornar a áreas ainda sob controle rebelde. O documento prevê a imediata entrada em vigor de um cessar-fogo entre forças regulares e rebeldes.