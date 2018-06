Governo de Malta cai; eleições são marcadas para março

A maioria do governo no Parlamento, que era de apenas uma cadeira, caiu na noite de segunda-feira quando um legislador do governo votou contra a proposta de orçamento para 2013. A rejeição ao orçamento significa que os cortes de impostos propostos pelo governo não serão implementados.

Gonzi, líder do Partido Nacionalista, disse que pediu ao chefe de Estado, o presidente George Abela, que dissolva o Parlamento em 7 de janeiro. Ele entrou num acordo com o Partido Trabalhista, de oposição, para esperar as comemorações do Natal e do Ano Novo antes de dar início à campanha eleitoral. As informações são da Associated Press.