Governo de Mianmar liberta dois jornalistas da 'Reuters'

RANGUM - O governo birmanês libertou nesta terça-feira os dois jornalistas da Reuters que tinham sido condenados a 7 anos de prisão por sua reportagem sobre o massacre da etnia rohingya, após uma anistia presidencial.

Wa Lone e Kyaw Soe deixaram nesta terça-feira pela manhã a prisão em Rangum, na qual passaram mais de 500 dias presos.

Detidos em dezembro de 2017, Wa Lone, de 32 anos, e Kyaw Soe Oo, de 28 anos, foram condenados a 7 anos de prisão por violar a lei de segredos de Estado, legislação que data do período colonial do país.

Eles foram acusados de obtenção de documentos relacionados às operações das forças de segurança birmanesas no Estado de Rakain, uma região no noroeste do país, onde uma brutal operação militar obrigou cerca de 740 mil rohingya a fugir para Bangladesh.

Para os advogados de Wa Lone e Kyaw Soe Oo, a condenação havia sido um castigo contra por terem investigado o massacre de 10 rohingyas durante a intervenção dos militares birmaneses nessa localidade.

A reportagem dos jornalistas da Reuters sobre o massacre recebeu o Pulitzer, o maior prêmio do jornalismo nos Estados Unidos. / AFP