Governo de Osaka pede ao Japão que declare estado de emergência por covid-19

Osaka vai pedir ao governo japonês que declare estado de emergência em um esforço para reverter o aumento nos casos de coronavírus, disse o governador da terceira prefeitura mais populosa do país nesta segunda-feira, 19.

Osaka e várias outras prefeituras do Japão estão em um estado de "quase emergência" por duas semanas, com medidas direcionadas a controlar a disseminação do covid-19.

"Os frutos dessas medidas deveriam estar aparecendo agora, mas quando olhamos para o número de infecções de ontem, foi de 1.220 casos, o que é um recorde", disse Hirofumi Yoshimura.

"Os serviços médicos também estão em um estado terrível e decidimos que precisamos de um estado de emergência"./ Com informações da Reuters.