Governo de Teerã diz ter evitado ciberataque O governo iraniano disse ontem ter conseguido neutralizar um novo ataque cibernético com um vírus de computador conhecido como Stuxnet contra uma de suas usinas de energia e outras indústrias no sul do país. Em junho, foram revelados detalhes sobre a colaboração entre EUA e Israel na criação do vírus para tentar retardar a capacidade iraniana de desenvolver uma arma nuclear.