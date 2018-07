Governo denuncia atentado contra oposicionista Capriles

Maduro disse ainda que o governo colocou à disposição de Capriles toda a proteção policial "para garantir sua tranquilidade, sua vida, seus direitos políticos e fazer a campanha eleitoral que tiver de fazer".

A denúncia governista ocorre um dia depois que membros do comando da campanha oposicionista afirmaram que Capriles não fui ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE), na terça-feira, para inscrever sua candidatura porque recebeu informações sobre um suposto plano para atacá-lo quando chegasse ao organismo eleitoral.

Já na campanha eleitoral surgiu uma nova disputa entre governo e oposição: Simón Bolívar, o herói nacional que foi o principal símbolo do movimento instaurado pelo falecido presidente Hugo Chávez. Em uma manobra audaz, a equipe de Capriles anunciou que batizou seu comando de campanha como "Libertador Bolívar".

A medida rendeu ferozes críticas do governo e de familiares de Chávez, que acusaram seus adversários de utilizar e inclusive profanar o nome do herói sul-americano. As informações são da Associated Press.