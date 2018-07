Governo desmente plano de base em Cuba O governo da Rússia desmentiu ontem que pretendA montar mais bases militares fora do país. O anúncio tinha sido feito pelo vice-almirante Viktor Chirkov. "Pretendemos construí-las em Cuba, no Vietnã e nas Ilhas Seychelles", disse o militar segundo a agência Ria-Novosti. Horas depois, veio a versão oficial do Ministério da Defesa russo, afirmando que o comandante nunca dera essas declarações.