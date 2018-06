Governo diz que chances de sobreviventes em navio naufragado é pequena Um porta-voz do Ministério dos Transportes chinês afirmou nesta quinta-feira que a possibilidade de encontrar sobreviventes no navio naufragado é muito pequena. O navio de passageiros com 458 pessoas, a maioria idosas, naufragou durante a noite de segunda-feira (1º) no rio Yangtzé, no sul da China.