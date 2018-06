Governo do Bahrein proíbe manifestações O governo do Bahrein impôs ontem uma proibição a protestos populares e ameaçou processar grupos que promovam manifestações e embates violentos no país. A medida, anunciada pelo Ministério do Interior, é a mais importante tentativa de conter o levante contra o governo desde que leis marciais entraram em vigor, após os primeiros meses da onda de violência, que começou em fevereiro de 2011 e já causou mais de 50 mortes.