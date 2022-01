Governo do Cazaquistão renuncia após protestos causados por aumento no preço do combustível

O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, aceitou a renúncia do governo na quarta-feira, 5, após protestos violentos desencadeados por um aumento no preço do combustível abalarem o país rico em petróleo da Ásia Central. A informação foi dada pelo seu próprio gabinete.

Na noite desta terça-feira, 4, a polícia usou gás lacrimogêneo e granadas de choque para expulsar centenas de manifestantes da praça principal de Almaty, a maior cidade da ex-república soviética, e os confrontos duraram horas nas áreas próximas.

Tokayev declarou estado de emergência de 5 a 19 de janeiro em Almaty e na província produtora de petróleo de Mangystau (oeste) na manhã de quarta-feira e disse que provocadores nacionais e estrangeiros estão por trás da violência. Isto implicará a imposição de um toque de recolher nos dois territórios das 23h às 7h.

Anteriormente, o presidente cazaque tinha se dirigido à população em um vídeo publicado nas redes sociais para pedir "prudência" e "não ceder às provocações".

Um jornalista da AFP em Almaty viu a polícia atirando bombas de efeito moral e gás lacrimogênio contra uma multidão de cerca de 5.000 pessoas que crescia à medida que marchava pelo centro desta cidade, repetindo palavras de ordem contra o governo e às vezes atacando veículos.

Os serviços de mensagens WhatsApp, Telegram e Signal não funcionavam à noite no Cazaquistão, um país onde esta categoria de concentração é pouco frequente.

Os protestos começaram na província de Mangystau no domingo, após o levantamento dos limites de preço do gás liquefeito de petróleo, um combustível popular para carros, um dia antes, depois do qual seu preço mais que dobrou. / Reuters e AFP