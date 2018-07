Governo do Chipre aprova orçamento de 2013 O governo do Chipre aprovou o orçamento estatal para 2013, mais ainda não divulgou nenhum número em meio às atuais conversações com os potenciais credores sobre um pacote de resgate. O porta-voz do governo do Chipre, Stefanos Stefanou, disse que o orçamento "apertado" prevê redução de gastos adicionais e mais cortes no setor público, enquanto canaliza recursos para projetos de infraestrutura para impulsionar o crescimento.