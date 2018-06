Governo do Egito critica 'pressão estrangeira' no país Ahmed el-Musalamani, porta-voz do presidente interino do Egito, Adly Mansour, condenou a "pressão estrangeira" em uma mensagem com palavras fortes, que parece indicar uma inquietação do governo em relação a uma enxurrada de visitas de enviados americanos, europeus e do Golfo destinadas a mediar um confronto com partidários do presidente deposto Mohamed Morsi.