Governo do Egito pede eleições parlamentares

No primeiro dia após o referendo, a câmara alta recebeu 90 novos membros nomeados pelo presidente do país, Mohammed Morsi. Dois terços dos 270 membros são eleitos, e um terço é nomeado pelo presidente.

Na terça-feira foram divulgados os resultados do referendo da proposta de Constituição do Egito, com aprovação de 63,8% do eleitorado, segundo a Comissão Eleitoral. O governo deve realizar eleições para a câmara baixa do Parlamento dentro de 60 dias.

A nova Constituição dividiu opiniões, mas seus apoiadores insistem que ela abrirá caminho para maior estabilidade e fortalecimento das instituições no Egito. Morsi tem tido poderes legislativos desde que dissolveu a câmara baixa do Parlamento. As informações são da Associated Press.