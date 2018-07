Governo do Egito se reúne com partidos O governador militar do Egito, Hussein Tantawi, irá conversar com líderes políticos neste domingo depois de ter colocado a eleição presidencial do próximo mês em risco ao desqualificar seus três principais candidatos. Tantawi irá se encontrar com os dirigentes dos partidos políticos para discutir os últimos eventos que acontecem cinco semanas antes da primeira eleição presidencial do Egito depois da deposição do ditador Hosni Mubarak no ano passado.