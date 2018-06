Governo do Irã afirma ter evitado ataque cibernético O governo iraniano anunciou nesta terça-feira que conseguiu neutralizar um novo ataque cibernético com um vírus parecido com o Stuxnet. Os alvos foram suas usinas de energia e outras indústrias localizadas no sul do país. Teerã acusou "inimigos" pelo ataque, ocorrido "nos últimos meses".