Governo do Irã rejeita interrogatório de suas autoridades sobre atentado na Amia O governo do Irã anunciou ontem que não aceitará que seu ministro da Defesa, Ahmed Vahidi, seja interrogado sobre o atentado que destruiu a Associação Mutual Israelita Argentina (Amia), em Buenos Aires, e deixou 85 mortos, em 1994. "O tema do interrogatório de um funcionário iraniano é totalmente falso", disse o porta-voz da chancelaria de Teerã, Ramin Mehmanparast.