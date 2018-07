Governo do Kuwait dissolve Parlamento e convoca eleições

KUWAIT - O emir do Kuwait, xeque Sabah al-Ahmed al-Sabah, dissolveu o Parlamento nesta terça-feira, 6, para convocar eleições no pequeno reino do Golfo Pérsico. O Kuwait tem vivido momentos de tensões políticas nas últimas semanas devido a protestos populares contra políticas do governo.

A agência oficial do país informou que Sabah tomou a decisão menos de uma semana depois de apontar um novo primeiro-ministro. O gabinete havia renunciado e o emir apontou o então ministro da Defesa, Jaber al-Mubarak al-Sabah, como premiê e o encaregou de formar um novo governo.

O decreto do emir, lido na televisão estatal, afirma que "dificuldades em obter progresso e em definir os interesses nacionais" forçaram a decisão da dissolução. Tais circunstâncias, completa o texto, "requerem que o país volte a escolher seus representantes para superar esses obstáculos". Não houve definição de data para o pleito.

Parlamentares da oposição e manifestantes invadiram o Parlamento no mês passado para pedir a renúncia do primeiro-ministro Nasser al-Mohammad al-Sabah depois que uma moção para que ele fosse questionado na casa legislativa foi bloqueada pelo gabinete. Opositores afirmaram que a ação foi inconstitucional.

As eleições devem ocorrer nos próximos 60 dias, e o primeiro-ministro segue no cargo interinamente até um novo nome ser apontado pelos parlamentares futuramente eleitos.

Grupos de oposição acusam o governo de corrupção e de tentar limitar a liberdade de expressão, colocando o Kuwait no grupo de países árabes que vivenciaram manifestações populares.