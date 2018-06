Governo do México instala Comitê Nacional de Emergências após terremoto

CIDADE DO MÉXICO - O presidente do México, Enrique Peña Nieto, ordenou na sexta-feira, 16, a instalação por "protocolo" do Comitê Nacional de Emergências no Centro Nacional de Prevenção de Desastres, após o terremoto de magnitude 7,2 que atingiu o centro e sul do país.

Pelo twitter, o presidente indicou que, por se tratar de um terremoto de magnitude superior a 7, foi instalado tal órgão, encarregado de monitorar a emergência.

Hasta el momento, el Comité Nacional de Emergencias no tiene reporte de personas fallecidas por el sismo. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 17 de fevereiro de 2018

+++ Ministro mexicano sai ileso após acidente de helicóptero que sobrevoava região de terremoto

O Sistema de Proteção Civil de Oaxaca, o estado onde foi localizado o epicentro do movimento telúrico, indicou que até o momento só há informações sobre danos materiais, mas sem dar outros detalhes.

Na Cidade do México foi relatada a queda da fachada de um edifício no distrito central de La Condesa, uma região que foi gravemente afetada pelo terremoto do dia 19 de setembro do ano passado, assim como a queda de uma cerca em Tacuba.

O terremoto foi registrado às 17h39 (hora local) e teve seu epicentro a 11 quilômetros ao sul de Pinotepa Nacional, estado do sul de Oaxaca, e 57 minutos depois outro tremor voltou a sacudir o país, revivendo as cenas de pânico vividas pouco antes. /EFE