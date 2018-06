Governo do Sudão do Sul aceita pôr fim a hostilidades

NAIRÓBI - O governo do Sudão do Sul aceitou pôr fim às hostilidades que resultaram na morte de centenas de pessoas nas últimas semanas, anunciaram líderes africanos reunidos em Nairóbi nesta sexta-feira, 27.

Por meio de nota, os líderes de um bloco regional formado por Djibuti, Etiópia, Somália, Sudão do Sul e Sudão disseram que recebiam "com satisfação o comprometimento do governo da República do Sudão do Sul com o fim imediato das hostilidades".

No comunicado, os líderes africanos pediram ao ex-vice-presidente Riek Machar que "assuma compromisso similar". Machar é acusado de orquestrar uma tentativa de golpe contra o presidente sul-sudanês Salva Kiir.

Os líderes do bloco também manifestaram oposição a qualquer mudança violenta de governo no país mais jovem do mundo e conclamam Kiir e seus adversários a darem início a negociações de paz ainda este ano. / AP