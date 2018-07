Governo dos EUA anuncia sanções adicionais ao Irã

WASHINGTON - O Departamento do Tesouro do governo dos EUA anunciou nesta quinta-feira, 12, novas sanções contra o Irã, em função do programa nuclear e da rede de proliferação de mísseis balísticos do país. O governo norte-americano também identificou diversas empresas e bancos iranianos, para evitar que as sanções sejam dribladas.

Veja também:

EUA aumentam forças no Golfo Pérsico em recado para o Irã

Irã diz que pode destruir bases dos EUA 'minutos após ataque'

CURTA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK

Segundo o Tesouro, a intenção é aumentar a pressão sobre o Irã e obrigar o país a se sentar na mesa de negociação para resolver os temores do Ocidente com seu programa nuclear. "Atualmente o Irã está sob intensas pressões de sanções multilaterais, e nós vamos continuar a elevar a pressão enquanto o Irã se recusar a discutir os bem fundamentados receios da comunidade internacional sobre seu programa nuclear", afirmou em comunicado o Subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira, David Cohen.

As novas sanções visam interromper os programas nuclear e de mísseis balísticos do Irã e "os esforços fraudulentos de usar companhias de fachada para vender e transportar seu petróleo", acrescentou Cohen. O Tesouro também informou que está nomeando várias empresas iranianas que tentaram driblar as sanções do Ocidente por meio de companhias de fachada.

Com Dow Jones