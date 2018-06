Governo dos EUA chama retórica da Apple de 'falsa' em caso sobre iPhone

WASHINGTON - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirmou que a retórica da Apple é "falsa" no caso envolvendo tentativa de autoridades americanas para destravar um iPhone criptografado que pertencia ao atirador de San Bernardino.

A disputa entre a Apple e o governo dos EUA atingiu um ápice no mês passado quando a polícia federal do país (FBI) obteve uma ordem judicial que obriga a Apple a produzir um software e tomar outras medidas para destravar a proteção por senha do aparelho que pertencia ao atirador Rizwan Farook.

Em documento encaminhado à Justiça dos EUA, promotores federais afirmaram que a posição da Apple "corrói" as instituições mais capazes de "salvaguardar nossa liberdade e nossos direitos". O governo também afirmou que a Apple "deliberadamente criou barreiras tecnológicas" para impedir a execução da ordem judicial. / REUTERS