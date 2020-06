Governo dos EUA emite ordem de emergência para barrar livro de ex-assessor de Trump

WASHINGTON - O Departamento de Justiça dos EUA apresentou nesta quarta-feira , 17, uma ordem de emergência para bloquear a publicação das memórias do ex-assessor de segurança nacional John Bolton, na segunda tentativa do governo de Donald Trump para barrar a obra nos últimos dois dias.

O governo alega que Bolton seguiu adiante com a publicação do livro antes de ter sido feita uma revisão do texto relacionado com a segurança nacional e garante que o livro "planeja difundir informação sensível à sua conveniência para obter lucro".