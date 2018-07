Governo dos EUA não confirma prisão de Kadafi

"O Departamento de Estado não pode neste momento confirmar os relatos da mídia sobre a captura ou a morte de Muamar Kadafi", afirmou uma porta-voz do órgão, Victoria Nuland, em comunicado.

Altos funcionários do governo e do Pentágono disseram que trabalhavam para checar as informações. Mais cedo, um comandante do Conselho Nacional de Transição (CNT), que lidera o governo interino da Líbia, anunciou a captura de Kadafi. As informações são da Dow Jones.