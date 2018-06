Governo e economia venezuelanos perto do colapso total A única questão agora é saber o que entrará totalmente em colapso antes, o governo ou a economia da Venezuela. A palavra-chave é "completamente", pois ambos já estão nos estertores. Quem está no poder, afinal, não costuma ter um bom desempenho, quando, segundo o Fundo Monetário Internacional, a economia recua 10% num ano, mais 6% no outro, e a inflação explode para 720%. Não surpreende, então, que os mercados estejam prevendo uma moratória. O país está falido.