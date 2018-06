Governo e Farc ainda divergem sobre agenda O governo da Colômbia e as Farc expuseram no fim de semana novas diferenças sobre a agenda de negociações de paz iniciadas em Oslo. A guerrilha disse em comunicado emitido de Havana que, embora haja uma agenda definida, o acordo permite tratar de questões sociais e políticas que são "a causa do confronto". O governo quer excluir das conversas temas como reforma agrária. A próxima etapa da rodada de negociações será em Cuba dia 15.