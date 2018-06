Governo e insurgentes firmam acordo para paz O governo das Filipinas e o principal grupo rebelde muçulmano do país assinaram ontem um acordo preliminar, com o objetivo de amenizar a violência e a pobreza que há 40 anos tomaram conta da ilha de Mindanao, no sul do arquipélago filipino. O documento prevê a conciliação definitiva entre insurgentes e autoridades para 2016 e pretende dar ampla autonomia ao povo bangsamoro no país de predominância católica.