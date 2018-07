Governo e oposição do Bahrein iniciam conversações Um integrante da oposição bareinita disse que conversações de reconciliação entre a monarquia sunita e opositores xiitas tiveram início, após meses de protestos contra o governo e a dura repressão no país. Washington tem estimulado o diálogo no Bahrein, país que abriga a 5.ª Frota Naval dos Estados Unidos. A fonte, que falou em condição de anonimato, pois não está autorizada a falar com meios de comunicação, confirmou que as negociações tiveram início hoje em Manama, capital do Bahrein.