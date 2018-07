Governo e policiais fecham acordo de reajuste na Bolívia

"Eu quero dizer aos nossos colegas que nós devemos restabelecer os serviços, com o compromisso de que devemos prover serviço de qualidade e profissionalismo", afirmou o sargento de polícia Edgar Ramos, representante do sindicato da categoria.

O acordo é uma resposta à reivindicação de um aumento de cerca de US$ 32. Os policiais exigiam um aumento na base de remuneração para 2 mil bolivianos, a moeda do país. O valor equivale a cerca de US$ 287, ante uma remuneração atual de US$ 195 por mês.

O acordo também prevê a criação de um escritório de supervisão da polícia, assim como comitês para estudo da revisão de uma lei que impede que os policiais manifestem publicamente suas opiniões e para análise da mudança nas condições para aposentadorias.

O acerto foi conseguido após as forças militares da Bolívia tomarem as ruas das principais cidades do país neste sábado para dispersar o motim policial. A ministra de Comunicações, Amanda Davila, considerou que o motim se assemelhava a um "cenário de golpe" em declaração feita no sábado. "O que chamou a nossa atenção é que a polícia estava colocando armamentos em unidades policiais onde não havia nenhum aparato anteriormente, ao mesmo tempo em que estava pressionando outras unidades a prepararem suas munições", afirmou Amanda.

Mas o sargento Ramos negou que houvesse a intenção de promover um golpe, afirmando que a declaração era totalmente mentirosa.

O motim policial começou na quinta-feira, quando os manifestantes tomaram a sede da polícia de combate a protesto do país e outras oito unidades. Posteriormente, o movimento se alastrou para várias outras unidades do país e centros de comando.

Na sexta-feira, um grupo de 300 policiais em greve, vestidos com roupas civis e com os rostos cobertos, atacaram o Centro Nacional de Inteligência, destruindo janelas e atirando móveis, documentos e computadores para fora. Na sequência, 300 manifestantes atiraram pedras e danificaram janelas na sede da polícia nacional. Os policiais que estavam trabalhando no prédio não impuseram nenhuma resistência. As informações são da Dow Jones.