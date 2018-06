Governo egípcio negocia libertação de brasileiras

As duas brasileiras, segundo o Itamaraty, foram retiradas de dentro de um ônibus com aproximadamente 45 turistas do Brasil. O veículo foi interceptado por beduínos egípcios na Península do Sinai quando regressava de uma visita ao histórico monastério de Santa Catarina, no sudeste do Sinai. "De dentro do ônibus foram retiradas duas mulheres", afirma a assessoria de imprensa do Itamaraty.

Enquanto as negociações vão se sucedendo, o ônibus com os turistas brasileiros, de acordo com MRE, está sendo escoltado pela Polícia e pelo Exército egípcios. Não se sabe ainda a hora que ocorreu o sequestro e nem uma previsão de quando as pessoas sequestradas deverão ser liberadas. Informações não confirmadas pelo Ministério de Relações Exteriores dão conta de que um guia turístico egípcio também teria sido retirado do ônibus junto com as duas brasileiras.